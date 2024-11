Juventus Kalulu | Quando senti la fiducia della società riesci a dare tutto te stesso

Leggi su Sportface.it

A pochi giorni da Milan-, uno degli ex del match, Pierre, si è raccontato ai microfoni di Dazn: “Nella vita avrei potuto fare tante cose, ma il calcio è l’unica passione che mi fa svegliare col sorriso. Non ho mai fatto scelte facili in carriera e, anche se la nostra sembra una vita perfetta, anche noi professionisti attraversiamo momenti difficili. Personalmente, essendo cresciuto in una grande famiglia in cui c’era sempre rumore in casa, i primi mesi in cui tornavo a casa da solo e non avevo nessuno con cui parlare è stato difficile. I videogiochi mi hanno aiutato molto“.Sul trasferimento alla, invece: “ho chiamato Thiago Motta mi ha chiesto se fossi pronto a giocare ogni 3 giorni e poi mi ha detto chi mi vedeva giocare “a destra, al centro e a sinistra”. Ho pensato che fosse il top:lail meglio di te