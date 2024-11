Ilrestodelcarlino.it - Jesi, in attesa de I Quadri parlanti, ecco le vinitrici del conorso dedicato a Svoboda

(Ancona), 21 novembre 2024 - Sono Alessandra Bianchettin (scenografa) e Asya Fusani (costumista) della scuola di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Carrara le vincitrici della quarta edizione del concorso “Progettazione di Allestimento scene e costumi di Teatro Musicale”al grande scenografo Josef. Il premio è una scrittura artistica nella 57esima stagione lirica del Teatro Pergolesi diper la realizzazione delle scene e dei costumi dell’opera “I” di Gaspare Spontini. Già all’opera le due studentesse, nel laboratorio scenografico e nella sartoria teatrale della Fondazione Pergolesi Spontini, in vista del debutto del dramma giocoso in prima rappresentazione in epoca moderna venerdì della prossima settimana (ore 20,30) e la domenica successiva alle 16 (anteprima giovani venerdì alle 16) con la regia di Gianni Marras, la direzione musicale di Giulio Prandi ed un cast di giovani interpreti.