Liberoquotidiano.it - Inps porta all'assemblea Anci la sua visione su inclusione sociale e innovazione digitale

Torino, 21 nov. -(Adnkronos) - E' per un welfare sempre più vicino alle comunità locali l'impegno dell'nella collaborazione con i Comuni: lo ha confermato il Direttore Generale dell'Valeria Vittimberga all'Nazionalericordando come "l'Italia accorcia le distanze geografiche e sociali attraverso l'e il” ed evidenziando l'imnza dell'e lavorativa come pilastro delle politiche nazionali.Il Direttore Generale ha quindi annunciato la prossima apertura del Sistema Informativo die Lavorativa (SIISL) "a tutti coloro che cercano un diverso e più efficace percorso formativo e occupazionali". "Un salto quantico nelle politiche sociali, che personalizzerà percorsi formativi e lavorativi grazie all'Intelligenza artificiale, a beneficio soprattutto delle categorie più vulnerabili", ha spiegato Vittimberga.