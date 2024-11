Puntomagazine.it - Il Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli apre a concerti e spettacoli

Ildi, dopo l’esecuzione di importanti lavori di adeguamento impiantistico necessari per garantirne la sicurezza, potrà finalmente ospitarea partire dal prossimo anno.“IIcontinua a restituire spazi per ampliare l’offerta al pubblico – dichiara l’architetto Paola Ricciardi, dirigente delegato dal Direttore generale Musei, Prof. Massimo Osanna in attesa della nomina del nuovo direttore – un segnale di continuità che sottolinea la cura per la reggia napoletana che sta riacquistando, grazie a restauri e lavori manutenzione, la centralità e la magnificenza che ha avuto durante i suoi quattro secoli di storia”Dopo i lavori eseguiti all’impianto antincendio dell’intero complesso monumentale e un lungo iter burocratico ildi, realizzato nel 1768 dall’architetto Ferdinando Fuga in occasione delle nozze di Ferdinando IV di Borbone con Maria Carolina d’Asburgo, ritornerà ad essere disponibile oltre che per eventi e convegni anche per l’allestimento di un calendario di