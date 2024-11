Iltempo.it - Il Papa apre tre Porte Sante per il Giubileo. È giallo sul no a san Paolo

Manca solo l'annuncio ufficiale - che arriverà a giorni - ma Il Tempo è oggi in grado di svelare ciò che in Vaticano è dato ormai per certo:Francesco aprirà personalmente, oltre a quella di San Pietro come da tradizione, anche ledi San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore (ma non quella di San), dando così il via ufficiale al. Le date ci sono già: il 24 dicembre, prima della veglia di Natale, sarà spalancata la Porta Santa della Basilica vaticana, il 29 quella della Basilica lateranense, il primo gennaio Bergoglio sarà a Santa Maria Maggiore e infine il 5 verrà aperta dal cardinale americano James Micheal Harvey quella di Sanfuori le Mura, di cui il porporato è Arciprete. Nell'intermezzo tra San Pietro e San Giovanni, il giorno di Santo Stefano, il pontefice si recherà al carcere di Rebibbia per aprire anche lì una simbolica Porta della Misericordia.