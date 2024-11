Gaeta.it - Gli Statuto puntano a Sanremo 2025: in arrivo un colpo di scena con stelle del calcio

Facebook WhatsAppTwitter Gli, storica band torinese, si candidano a un posto tra i big del Festival dicon una proposta audace: portare sul palco dell’Ariston due illustrideltorinese, Pasquale Bruno e Marco Ferrante. Mentre cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale dei partecipanti, programmato per il primo dicembre, la band si presenta con entusiasmo e l’intenzione di riprendere un cammino artistico più di tre decenni dopo la loro storica partecipazione al festival. La playlist che propongono include non solo la passione per la musica, ma anche quella per il, tema centrale del loro nuovo brano.Il nuovo brano deglitrae generazioniL’idea alla base della canzone che glihanno scritto perpare unire due mondi: la musica e il, racchiudendola in un racconto che abbraccia la relazione tra un padre e una figlia.