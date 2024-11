Ilgiorno.it - Giovani escursionisti. Passione lunga un secolo

Fa sicuramente parte della vecchia guardia delle società alpinistiche cittadine. La storia, insomma, sono loro. Ne sa qualcosa una veterana come laMonzesi, costituita il 4 dicembre 1924. Un documento custodito nella sede di via Missori testimonia come Silvio Ripamonti, Rino Tornaghi e Luigi Oggioni inizialmente abbiano ricoperto, rispettivamente, le cariche di presidente, segretario e cassiere. Il traguardo deldi vita, dunque, è dietro l’angolo. I soci sono un centinaio. La festa di compleanno è fissata a giovedì 28 novembre nella sala Picasso del Binario 7. Ci sarà anche Pierino Gros, campione olimpico di slalom, punto di forza della Valanga Azzurra. Al Binario 7 è in programma la premiazione delle famiglie dei soci, la presentazione di filmati e di foto di archivio, la consegna del libro scritto appunto per "fissare" i primi 100 anni di attività della Gem.