Fondazione Marisa Bellisario e Intesa Sanpaolo | un miliardo di euro per l’imprenditoria femminile

È giunta all’ottava edizione l’iniziativa Women Value Company, riconosciuta come categoria speciale del Premioe presentata oggi a Milano. Un impegno verso la valorizzazione delchesostiene anche finanziariamente mettendo a disposizione undiattraverso le opportunità previste dal programma “Il tuo futuro è la nostra impresa”, lanciato quest’anno da, che riserva 120 miliardi dia livello nazionale.Oltre 1400 le candidature pervenute da tutta Italia quest’anno, tra le quali sono state selezionate le due vincitrici del premio nazionale Mela d’Oro Women Value Company, speciale riconoscimento di. La ‘Mela d’oro media impresa’ è stata attribuita ad Azzurra Morelli, CEO Pellemoda di Empoli, mentre la ‘Mela d’oro piccola impresa’ è stata assegnata a Stella Stefanelli, manager di Lab.