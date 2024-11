Iltempo.it - "Difficile non prendere Putin sul serio": Caracciolo vede nero

La minaccia di Vladimir"va presa sulo si tratta della solita propaganda"? A Otto e mezzo, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le sere su La7, Lilli Gruber ha posto la questione a Lucio. Il capo del Cremlino oggi è intervenuto sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina e ha alzato la voce contro chi ha autorizzato l'Ucraina a usare missili a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo. In caso di escalation, Mosca risponderà in modo deciso e speculare, ha scandito il presidente in un discorso trasmesso in tv. A rispondere al quesito della conduttrice è stato il direttore di Limes, la rivista che si occupa di geopolitica: "nonsul. Anche perché poi i fatti ti smentiscono", ha detto per esordire.