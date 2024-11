Inter-news.it - Calciomercato Inter, per la difesa 4 nomi: c’è una doppia strategia

In ottica, l’tiene d’occhio quattro. Si tratta di profili per rinfrescare la propria. Dietro una– Niccolò Ceccarini su Tmw aggiorna sui piani dell’: «L’è costantemente al lavoro per cogliere ogni opportunità che si possa presentare. Certamente con una base ben precisa, che è poi la linea della nuova proprietà: investimenti su giocatori in grado di aumentare il loro valore nel tempo. Con un occhio sempre alle occasioni a parametro zero. E la ricerca è già cominciata, soprattutto per quanto riguarda ladove l’idea è quella di inserire almeno un altro profilo, considerato che De Vrij e Acerbi hanno il contratto in scadenza rispettivamente alla fine della stagione e nel giugno 2026. Dopo aver rinnovato Bisseck fino al 2029, i riflettori continuano ad essere puntati anche su Bertola dello Spezia ma non solo.