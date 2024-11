Betis | il puzzle di Pellegrini per il Mestalla

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-21 08:42:33 Calcio spagnolo:Dopo le due lunghe settimane dell’appuntamento FIFAsenza partite di club, ilIn questi giorni sta preparando il suo ritorno alle competizioni. Una ripartenza in cui ci sarà il primo ostacolo Valenza Innel duello corrispondente alla giornata 14 del La Liga EA Sports. E per questo importante appuntamento in cui l’obiettivo dei biancoverdi è quello di aggiungere tre punti per continuare ad avanzare nella lotta per il successo Europa,Dovrà risolvere un enigma complicato a causa della concentrazione delle vittime al centro del campo.Per l’infortunio a lungo termine di Guglielmo Carvalhoche non è prevista fino al prossimo anno, la ricaduta di Iscoche spera di tornare ad allenarsi con il gruppo a dicembre, e la cura con cellule staminali a cui si sottoporrà Marco Rocaaffetto da problemi alla caviglia, è stato affiancato in questa pausa da un problema muscolare Johnny Cardoso sofferto in una partita con U.