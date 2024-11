Tvzap.it - Auto squarciata dopo lo schianto con un camion: chi c’era a bordo

Leggi su Tvzap.it

locon un: chi– Un violento scontro frontale tra un’e unsi è verificato ieri mattina, mercoledì 20 novembre 2024, alle 8, a Binago, in via Dante Alighieri, la provinciale che conduce verso Venegono. Nell’impatto purtroppo ha perso la vita un giovane. (le foto)Leggi anche: Spettacolo italiano in lutto, l’attore muoreaver lottato contro la malattiaLeggi anche: Terremoto in Italia, scuole chiuse e paura tra gli abitanti: dove e quando è successoBinago,locon un: chiTremendo incidente lungo la Strada Provinciale 2 all’altezza di Binago (Como), pocoil confine con il territorio comunale di Venegono Superiore (Varese). Alessandro Surace, operaio ventenne di Binago, alla guida di una Peugeot 206, è stato estratto senza vita dall’, che in un istante si è trasformata in un groviglio di lamiere.