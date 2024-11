Thesocialpost.it - Attacco hacker agli archivi Inps. Bloccati alcuni server, problemi e disservizi

Leggi su Thesocialpost.it

Servizi S.P.A. (Società in House di) ha recentemente subito uninformatico di tipo ransomware che ha portato al blocco di, rendendo temporaneamente indisponibiliapplicativi gestionali e i dati forniti a propri clienti». A denunciarlo, attraverso una nota ufficiale, è stata la stessa: all’interno del comunicato diffuso proprio in queste ore si precisa che «l’accaduto è stato denunciato prontamente a tutte le autorità competenti».Leggi anche: L’ultima minaccia di Putin: “Con i missili sulla Russia il conflitto è globale, pronti a colpire chi li ha forniti a Kiev”«Attualmente, sono in corso indagini approfondite. È importante rassicurare i cittadini che il Contact Center, principale servizio di assistenza, non è stato colpito dall’e rimane operativo».