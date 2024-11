Tvpertutti.it - Ascolti TV ieri: This Is Me pompato trionfa ma Silvia Toffanin bocciata

Il nuovo show di prima serata di Canale 5,Is Me si è presentato come un evento speciale per celebrare i successi di Amici di Maria De Filippi. Il risultato finale, invece, si è rivelato prevedibile e autocelebrativo, lontano dall'essere l'innovazione che molti si aspettavano. GliTV diIs Me hanno registrato un netto di 3.213.000 spettatori con una share del 22.24%.. La domanda sorge spontanea: Amici aveva davvero bisogno di questo ulteriore tributo a se stesso?Alla guida di questo spin-off vi è, che ha portato in prima serata lo stile già consolidato di Verissimo. La conduttrice non è riuscita a uscire dalla sua zona di comfort, offrendo al pubblico una versione serale e luccicante del suo talk show pomeridiano. Nonostante i vent'anni di esperienza, la compagna di Pier Silvio Berlusconi è apparsa incerta, limitandosi a un format privo di novità e ben ancorato alla liturgia televisiva di Amici.