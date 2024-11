Ilrestodelcarlino.it - Apre la sede dell’Ance: "Lo avevamo promesso: ecco il punto operativo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unaoperativa,di riferimento per i costruttori edili del fermano. Nasce a Santa Petronilla ladell’Associazione nazionale costruttori edili, il presidente della sezione di Fermo, Massimiliano Celi, parla di un sogno che si avvera: "Dopo 20 anni abbiamo qui la primaoperativa. Lo avevoa inizio mandato, avere un ufficioper supportare le aziende associate. Ci siamo riusciti. Il Fermano, vanta la presenza di numerose imprese di varie dimensioni, alcune anche strutturate. Per questo serviva undi riferimento che dia supporto a 360 gradi su vari aspetti normativi che regolano le costruzioni. Quello che vogliamo sarà crescere con la base associativa". Al taglio del nastro era presente anche Domenico De Bartolomeo vice presidente nazionale Ance, che ha sottolineato la necessità di avere sempre voglia di fare, di migliorarsi: "L’apertura dellava in questa direzione.