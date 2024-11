Abruzzo24ore.tv - Aggressione in pieno giorno: donna accoltellata dal compagno, salva grazie alla polizia

Pescara - Un pomeriggio di terrore nel centro della città, dove unaè statadal, ma è riuscita a fuggire e a trovare rifugio nellalocale. Le sue condizioni non sono gravi, ma l'ha lasciato il segno. Nel frattempo, l'uomo, che stava tentando di costituirsi, è stato fermato dai carabinieri. Il violento episodio è accaduto subito dopo l'ora di pranzo, all'interno di una pizzeria situata nei pressi di Palazzo Baldoni. La vittima, di origini straniere, è stata colpita da due coltellate: una al pancia, l'altramano. Nonostante le ferite e la perdita di sangue, laè riuscita a scappare dal suo aggressore e a raggiungere la sede dellalocale, dove ha trovato immediato soccorso. Il personale di emergenza l'ha poi trasportata in ospedale, dove è stata giudicata in condizioni non gravi, sebbene traumatizzate dall'incidente.