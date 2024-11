Ilfattoquotidiano.it - Uomo aggredisce un bambino di 10 anni afferrandolo per il collo all’esterno di una scuola elementare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Undi origine egiziana ha aggredito undi diecidi unafrequentata anche dalla figlia. L’avrebbe afferrato il, figlio di un suo connazionale, per il, sollevandolo da terra, il tutto sotto gli occhi di altri genitori e della madre del, che sarebbe stata minacciata di morte.Il, portato in ospedale il giorno successivo, è stato diagnosticato con una “contrattura muscolare cervicale post-traumatica in distrazione del rachide cervicale”. L’episodio è stato raccontato dal Giornale di Brescia, che ha raccolto anche la testimonianza di Karima, una mediatrice culturale intervenuta per evitare vendette tra le famiglie. “All’inizio – racconta la donna – mi ha detto: “Vado a cercarlo”, poi l’ho fatto ragionare spiegando che rischiava di buttare via i 20vissuti a Brescia se avesse agito con violenza.