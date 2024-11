Metropolitanmagazine.it - Trump nomina la magnate Linda McMahon come segretaria del Dipartimento dell’Istruzione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Donaldha scelto la miliardariadel wrestling professionisticodel, incaricata di supervisionare un’agenzia cheha promesso di smantellare. Ha anche scelto il dottor Mehmet Oz, ex conduttore di talk show televisivi e chirurgo cardiaco, per dirigere l’agenzia che supervisiona i programmi di assicurazione sanitaria per milioni di americani anziani, poveri e disabili, e hato il dirigente di Wall Street, Howard Lutnick, a capo deldel CommercioChi èha guidato la Small Business Administration durante il mandato iniziale di, dal 2017 al 2019, e si è candidato due volte, senza successo,repubblicano al Senato degli Stati Uniti nel Connecticut.ha prestato servizio nel Connecticut Board of Education per un anno a partire dal 2009 e ha trascorso anni nel consiglio di amministrazione della Sacred Heart University nel Connecticut.