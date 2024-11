Udine20.it - Trieste: migranti sgomberati dal Porto Vecchio

Alle 7:30 di questa mattina, 20 novembre 2024, coordinate dalla Prefettura di, hanno preso avvio le attività volte alla verifica della presenza di richiedenti asilo, privi di immediate forme di accoglienza, nell’area delnei pressi della pensilina degli autobus e alla conseguente attività di presa in carico degli stessi.Con tale finalità, sul posto è presente personale di:– Prefettura per assicurare l’accoglienza deirichiedenti asilo;– Ufficio immigrazione della Questura per l’esame delle posizioni di soggiorno;– UNHCR, deputato a fornire alle persone ivi presenti un’adeguata e piena informativa legale sulle operazioni in corso e sulla possibilità, per i richiedenti asilo, di ricevere ospitalità nei CAS;– Azienda Sanitaria (Asugi), per le visite mediche e la rilevazione di eventuali problematiche o vulnerabilità sanitarie, coadiuvata da un mezzo del Soccorso Sanitario Urgente per eventuali necessità di immediata assistenza;– Vigili del Fuoco per garantire tempestivi interventi in caso di necessità;– Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza per la consueta cornice di sicurezza;– Polizia locale impegnata nella gestione della viabilità.