Quotidiano.net - "Transizione ecologica. Indietro non si torna. Nucleare: la grande sfida"

Ministro Pichetto Fratin, cosa si aspetta da COP 29, una COP che si concentrerà sulla finanza climatica e non su nuovi impegni di riduzione delle emissioni? Non teme che il risultato sia inferiore alle aspettative? "Negli ultimi tre anni – afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di Forza Italia – ho visto un continuo progresso. Si parla spesso di successo o di fallimento, ma le COP sono tanti gradini di una scala. Lo abbiamo visto a COP 28 a Dubai, quando sembrava che non si riuscisse a raggiungere alcun obiettivo e poi si è messa una pietra miliare, riconoscendo che serve unadai fossili. Da parte di tutti i Paesi c’è coscienza che la strada è ineludibile. Non si va, ma solo avanti. A esempio a Cop 28 no si è riusciti a raggiungere un accordo sull’eliminazione del carbone ma ci siamo poi riusciti, dopo un lungo dibattito, al successivo G7 di Venaria, sotto presidenza italiana.