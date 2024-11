Sport.quotidiano.net - Spezia ’studia’ il Sud Tirol. La tradizione è favorevole

Leggi su Sport.quotidiano.net

Imporre l’implacabile legge del ‘Picco’ al Sude sfatare il ‘tabù-Zafferoni’. Lodegli ‘Invincibili’ si prepara alla 14ª battaglia stagionale contro gli altoatesini di Zaffaroni, forte di un ruolino di marcia eccezionale e di unaestremamente. Nel bilancio degli incontri con la formazione biancorossa, il segno ’1’ è onnipresente: quattro i match disputati all’Alberto ‘Picco’, altrettante le vittorie degli Aquilotti, l’ultima delle quali importantissima in chiave salvezza, conseguita nello scorso campionato grazie a una doppietta di Verde. Una serie vincente che gli Aquilotti di mister D’Angelo puntano a proseguire facendo perno sull’oggettiva superiorità tecnica, certificata dai numeri: ventisette i punti realizzati dai bianchi con annesso terzo posto in classifica, contro i tredici conseguiti dai bolzanini, terzultimi in zona retrocessione.