Serie C, il pratese Vannucchi è il portiere meno battuto del girone

Prato, 20 novembre 2024 - Gianmarcoè ildelC diC 2024/25, alper quanto riguarda i titolari. E' quanto emerge dalle statistiche, che confermano ildi Prato fra i protagonisti del torneo: ha firmato con la Ternana la scorsa estate e da allora è sceso in campo 14 volte, subendo sei reti e mantenendo la porta inviolata in otto occasioni. Non ci ha messo molto per conquistare il posto da titolarissimo e anche nell'ultimo incontro che ha visto gli umbri rifilare un sonoro 5-0 alla Lucchese ha fatto parlare di sé. A 29 anni è del resto nel pieno della maturità ed è ormai da un biennio uno dei migliori della terza: dopo aver fatto intuire un potenziale notevole da giovanissimo ai tempi dell'Alessandria, non era riuscito ad imporsi in B con la Salernitana ed aveva faticato anche con il Padova, perdendo il posto.