Anteprima24.it - Sarno, cittadini esasperati: il consigliere comunale Enrico Sirica denuncia lo stato di abbandono di via Paolo Falciani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAviatorna al centro delle segnalazioni deiper le condizioni della strada e per la presenza di barriere architettoniche che rendono difficile, se non impossibile, il transito per persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini. Una situazione che, secondo ile coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia,, richiede interventi immediati da parte della maggioranza guidata dal sindaco Francesco Squillante.“Non possiamo continuare a ignorare le richieste dei– dichiara–. Viaè una strada fondamentale per il nostro territorio, ma le sue condizioni attuali sono inaccettabili. È necessario un piano di interventi urgenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per rendere la strada sicura e accessibile a tutti.