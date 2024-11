Ilgiorno.it - Sante Zennaro, eroe da francobollo: "A 22 anni diede la vita per salvarci"

"Io avevo solo sette. Quella mattina due banditi entrarono nella nostra scuola, ci legarono mani e piedi. Avevano quattro chili di tritolo, l’acido muriatico e le baionette. Volevano un riscatto. Era impossibile avvicinarsi alla nostra scuola, ma, che aveva solo 22, trovò il coraggio di salire da una scala a pioli, entrare da una finestra, disarmare uno dei sequestratori. Purtroppo subito dopo venne colpito per errore da un proiettile esploso dai poliziotti. Vent’fa mi sono detta chemeritata di essere ricordato come un, in testa avevo tante idee. Oggi è una giornata speciale perchè l’emissione dela lui dedicato rappresenta un sogno che si realizza". Era il 10 ottobre 1956 quando i fratelli Egidio e Arturo Santato sequestrarono 94 bambini e tre maestre della scuola elementare di Terrazzano, frazione di Rho.