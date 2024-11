Anteprima24.it - Salerno, luci e sicurezza: arriva l’esercito con i servizi dinamici di vigilanza

Tempo di lettura: 2 minutiSituazioni ordinarie come gestire meglio l’afflusso e il deflusso nelle zone più anguste del centro storico, ma anche in Piazza Flavio Gioia e alla Villa Comunale. Ma anche situazioni straordinarie e differenti rispetto allo scorso anno. Sono state queste le due linee sulle quali si è orientato l’incontro di questa mattina in Prefettura in vista dell’avvio did’artista: ufficiale è in programma alle 17 di venerdì 29 novembre e oggi come di consueto si è svolto un incontro in prefettura, una riunione del comitato per l’ordine e laper affrontare le misure organizzative e di safety e security. Tra le situazioni che si presentano come nuove rispetto allo scorso anno in particolare il cantiere che è tuttora aperto in Corso Vittorio Emanuele che sarà o chiuso o comunque messo incon un transito adeguato all’afflusso e al deflusso, il venir meno del parcheggio di foce Irno e la necessità consequenziale di potenziare il piano parcheggi in altre zone e i collegamenti con queste aree che sono fuori città.