Rotatoria e sottopasso, slittano ancora i lavori

Non inizieranno prima della primavera 2025 idella società Quadrilatero per la realizzazione dellae delsulla statale Adriatica. Slittadunque l’avvio del cantiere, segnato da una lunga storia di rinvii. La notizia è ufficiale e arriva da Augusto Curti (nella foto), deputato del Partito democratico: "Inon inizieranno prima di marzo/aprile 2025" ha annunciato. Una data che smentisce anche gli annunci del sindaco Ciarapica sull’avvio dell’opera, circostanza che il Partito democratico di Civitanova non manca di sottolineare: "Le previsioni di Fabrizio Ciarapica, che indicavano l’avvio dell’intervento nell’estate 2024, si sono rivelate errate. La Quadrilatero Marche Umbria Spa ha fornito chiarimenti sullo stato attuale del progetto in risposta alle richieste dell’onorevole Curti, che segue da vicino le attività legate alla città di Civitanova".