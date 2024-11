Biccy.it - Ripudiata dalla famiglia perché lesbica: Sarra Shili, ex calciatrice del Bologna, si sposa con Gaia

Il nome diprobabilmente è sconosciuto ai più, ma l’exdelFc è balzata alle cronache dopo aver dichiarato su TikTok (dove ha oltre 600 mila followers) di essere stata. “Solosonoe sto perrmi, i miei genitori musulmani mi hanno escluso: per loro è come se non esistessi più” ha dichiarato la 21enne al Fatto Quotidiano nel corso di un’intervista con Francesco Canino: “Mi hanno detto ‘o lei o noi’. Ma in ballo c’è molto di più: la mia felicità, la vita, il mio futuro”.: “Ho capito di esserea 17 anni, mi ha ripudiato pure mio fratello gemello”“Ho iniziato a percepirlo intorno ai 17 anni. Era un’attrazione sentimentale più che fisica, ma l’ho sempre nascosto e negato a me stessa.