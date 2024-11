Liberoquotidiano.it - Pozzolo a processo per lo "sparo di Capodanno" ma con colpo di scena in aula

Si è conclusa l'udienza preliminare nei confronti del parlamentare Emanueleper la famigerata vicenda delloche la notte dia Rosazza, nel Biellese, ferì a una coscia uno degli invitati ai festeggiamenti di fine anno, Luca Campana. Il parlamentare di Fratelli d'Italia è stato rinviato a giudizio per le imputazioni di porto illegale di arma comune dae porto illegale di munizionamento da guerra, mentre è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per lesionise e accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. Come fa sapere una nota del procuratore di Biella facente funzioni Ruggero Mauro Crupi, "è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere in relazione ai seguenti reati: lesionise ai danni di Luca Campana per intervenuta remissione di querela" e "accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, per intervenuta oblazione", rende noto il procuratore.