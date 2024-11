Gaeta.it - Nuno Tavares assente contro il Bologna: lesione muscolare per il giocatore della Lazio

Facebook WhatsAppTwitter Lasi prepara ad affrontare ilsenza uno dei suoi calciatori chiave,. Il terzino portoghese, dopo una serie di esami clinici e strumentali, ha evidenziato unadi grado lieve a carico del semimembranosocoscia sinistra, infortunio subito durante le competizioni con la nazionale. Questo problema fisico obbligaa saltare non solo la partita di campionato, ma potrebbe anche costringerlo a rinunciare all’indi Europa Leagueil Ludogorets.Il referto medico e le cure in corsoL’entità dell’infortunio diè stata comunicata dallaattraverso un comunicato ufficiale. L’analisi ha rivelato unabilaterale che richiede attenzione immediata. Dopo la diagnosi, il calciatore ha cominciato un percorso di recupero mirato per ridurre i tempi di inattività.