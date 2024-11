Dilei.it - Morgan è al verde: “Ho 50 euro in banca, tre figlie e non lavoro”

Conti in rosso per. L’ex leader dei Bluvertigo è praticamente sul lastrico da quando l’ex fidanzata Angelica Schiatti lo ha accusato di stalking e diffamazione. Una situazione delicata che ha portato la Warner Music a strappare il suo contratto e la Rai a fermare tutti i progetti che coinvolgevano il musicista. Oggi Marco Castoldi è al, con treda mantenere tra cui una molto piccola, e senza alcun tipo diè rimasto senzadopo l’accusa di stalkingDa quando è stato accusato di stalking e diffamazione dall’ex fidanzata, Angelica Schiatti,non lavora più. Lo ha fatto sapere il cantante stesso, in un duro sfogo su Novella 2000. “Ho 50in, tre, di cui una piccolissima, e nonda quando è esplosa questa campagna”. Accanto ha la sua attuale compagna e mamma della sua bambina più piccola, Alessandra Cataldo, che non ha mai creduto a nessuna di queste accuse.