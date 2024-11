Misura Disegni + risorse già esaurite | stop alle domande di agevolazioni

Leggi su Ildenaro.it

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale del 12 novembre 2024, ha disposto a seguito esaurimento delledisponibili la chiusura dello sportello per la presentazione delledi accessorelative al Bando+.Lapunta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione die modelli attraverso incentivi concessi nella forma di contributo in conto capitale.La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.Possono beneficiare dellele imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, abbiano una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, con sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e attive.