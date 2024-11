Rompipallone.it - Milan, tifosi furiosi per l’arbitro scelto contro la Juventus: ci sarà proprio lui

Ultimo aggiornamento 20 Novembre 2024 20:49 di redazioneI supporter rossoneri sono furibondi per la scelta arbitrale per il big matchla: ecco chi dirigerà la sfidaIn un campionato dove le polemiche per gli arbitri sono all’ordine del giorno, spesso queste arrivano ancor prima di scendere in campo. Sin dalle designazioni cominciano già i mugugni anche perché è risaputo: il tifoso di calcio italiano ha la memoria molto lunga.I “torti arbitrali” come vengono definiti talvolta dai, anche se il designatore Rocchi invita sempre alla calma e al buonsenso, rimangono impressi nella mente dei supporter delle squadre di Serie A e questa volta sono quelli dela recriminare una designazione scomoda.Questa mattina, attraverso il consueto comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A, sono stai rivelati i fischietti delle dieci partite della dodicesima giornata di campionato e sui social si è scatenato il putiferio: irossoneri non si sarebbero mai aspetto questo direttore di gara.