Anteprima24.it - Maltempo nel Sannio: ramo cade e sfiora un’auto in Valle Vitulanese, disagi anche a Montesarchio

Tempo di lettura: 2 minutiLe forti piogge e i venti impetuosi che hanno colpito ilnelle ultime ore hanno creato seri problemi alla viabilità, coninCaudina e. La situazione più critica si è verificata sulla strada provinciale che collega Campoli del Monte Taburno ea causa della caduta di rami di alberi, che hanno invaso la carreggiata, mettendo a rischio gli automobilisti in transito.le aree rurali sono state duramente colpite. In molte zone delle campagne, il forte vento ha abbattuto alberi interi e rami, creando ostacoli e danni al territorio. Un episodio che ha destato particolare preoccupazione è stato quello di unstaccatosi improvvisamente da un albero,ndomobile in transito in Contrada Pantanelle a Campoli. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio sottolinea la pericolosità della situazione.