Linda McMahon scelta da Trump come segretaria all’istruzione

Giunge dagli USA una notizia che esula dal wrestling in senso stretto, ma che riguarda figura ben nota ossia quella di. Il neo eletto Presidente Donaldsta costruendo la sua squadra di governo epotrebbe assumere un importante ruolo. È stata infattiper ricoprire la carica di.Ruolo importante per?Secondo quanto riportato dalla CNN, Donaldha sceltoper il ruolo diaveva lavorato nell’amministrazioneanche in occasione del suo primo mandato presidenziale. Non mancano però le critiche a questa decisione del Tycooon. L’associazione nazionale per l’istruzione ha infatti affermato che, con questa decisione, il neo eletto Presidente ha dimostrato di non è interessato al futuro degli studenti americani.