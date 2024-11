Gaeta.it - Il Papa istituisce un nuovo comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini: Enzo Fortunato è il presidente

Facebook WhatsAppTwitter Francesco ha annunciato oggi la creazione del Pontificioper ladei, un organismo che avrà il compito di animare e organizzare l’evento annuale dedicato ai più piccoli. Questa decisione rappresenta un passo significativo per rafforzare il ruolo della Chiesa nella tutela dei diritti dei. Con la nomina di Padre, la Santa Sede intende dare maggiore attenzione alle esigenze e ai diritti dei giovani, in un periodo in cui la loro protezione è più che mai necessaria.Unorganismo ecclesiastico per i diritti dell’infanziaIl chirografo firmato daFrancesco, datato 20 novembre, sancisce la nascita del, con l’obiettivo di supportare l’animazione ecclesiale e l’organizzazione delladei