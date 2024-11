Iltempo.it - "I tedeschi non avevano torto": il post della vergogna di Pucciotti sugli ebrei

Leggi su Iltempo.it

L'antisemitismo dilaga e aumentano i casi di dichiarazioni choc contro il popolo ebraico. Marco, uno dei più importanti imprenditori del mondo food di Roma, il 18 novembre ha scritto unsu Facebook, visibile a tutti, che non lascia spazio all'interpretazione. "Comunque: Egiziani, Romani, Turchi, Russi,. Ecc. Ecc. Non è che tuttieh", ha digitato. Un riferimento, questo, non alla guerra scoppiata in Medio Oriente o al governo di Benjamin Netanyahu, ma al popolo ebraico e alla sua storia. Come riporta il CorriereSera, sui socialallude "alla cacciata deglidall'Egitto raccontata dal libro dell'Esodo, all'espulsione da Roma da parte dell'imperatore Tiberio, alla distruzione del Tempio. E poi ai pogrom dell'armata bianca filo zarista, alle campagne contro il cosmopolitismo borghese di Stalin.