I 4 cibi insospettabili che ti rovinano la salute: quali sono e perché è meglio stargli alla larga

Si parla sempre più spesso del rischio che i cosiddettiultraprocessati posavere per la nostra. Tra questi, ce nealcuni che si posdefinire “” e che quindi consumiamo quasi tutti i giorni senza pensare ai rischi. Ne ha parlato Chris van Tulleken, medico e noto divulgatore per la Bbc, nel suo ultimo libro “Ultra processati – Come riconoscere ed evitare glinemici della nostra”. Ha spiegato van Tulleken in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Non ho la presunzione di dire alle persone cosa mangiare né intendo creare il panico. Ma vorrei che ci fossero più consapevolezza e una giusta preoccupazione. Il problema non è la merendina che ci concediamo una volta ogni tanto, ma il consumo regolare diultra processati”.