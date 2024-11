Ilfattoquotidiano.it - “Ho 50 euro in banca, tre figlie, di cui una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna… A Ballando? Ci andrei con Asia”: le parole di Morgan

“Ho 50in, tre, di cui una, e nondacampagna”: queste lediintervistato da Roberto Alessi per Novella 2000. I fatti sono noti: Marco Castoldi è accusato di stalking e diffamazione dalla ex, la cantautrice Angelica Schiatti.Stando alledi, i contratti sospesi o cancellati (la major Warner ha deciso subito per la rescissione del contratto) lo hanno portato ad avere “50in”. E cosa vuole fare dunque ora per rimettersi al? “Voglio creare una scuola di musica, ma una scuola a 360°, dove chi vuole diventare un musicista possa trovare studio, conoscenza, cultura e soprattutto prendere in mano la chiave della vita per trasformare il proprio talento in opere, in spartiti, coniugare creatività in realtà, concretezza”, ha spiegato.