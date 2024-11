Iodonna.it - Giudice vip della serata la comica e imitatrice Valentina Persia

In onda alle 21.30, La Corrida torna sul NOVE questa sera con nuove esilaranti e strampalate esibizioni. Dopo il flop del pre-serale Chissà chi è, per Amadeus, gli ottimi ascolti delle due puntate precedenti dello show dei dilettanti, sono stati una boccata d’aria. Nel ruolo che fu di tanti ma soprattutto di Corrado, il conduttore osserva, commenta e cerca di mantenere una certa dignità di fronte a disastri, la maggior parte. E una vera sorpresa di fronte a veri talenti, pochi. Amadeus, il perché dell’addio alla Rai: «Mai chiesto niente per i miei familiari.