Iltempo.it - "Finanza innovativa alla Cop29 di Baku: le anticipazioni di Christopher Aleo su cartolarizzazione e clima"

Leggi su Iltempo.it

Laha ufficialmente preso il via a, Azerbaigian, con un obiettivo chiaro e ambizioso: raccogliere mille miliardi di dollari in fondi per latica. Sarà questo l'indicatore con cui verrà misurato il successo della conferenza, che raduna ogni anno rappresentanti di oltre 190 Paesi per discutere strategie globali nella lotta contro il cambiamentotico. Tuttavia, l'assenza di molti leader mondiali e il contesto politico internazionale aggiungono un livello di complessità e incertezza. Tra i protagonisti di questa edizione c'è, CEO di iSwiss Bank, che ha anticipato alcuni punti chiave del suo intervento, con un focus su soluzioni finanziarie innovative., noto per la sua esperienza nel settore dellastrutturata, è uno dei primi in Europa ad aver applicato lain ambito energetico.