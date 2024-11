Anteprima24.it - Eboli, bomba carta esplode davanti a un bar del centro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn ordigno è esploso nella notte ad, in provincia di Salerno,alla saracinesca del Bar Ritz, sul centralissimo Viale Amendola. L’esplosione, avvenuta poco dopo la mezzanotte, ha provocato danni significativi: la saracinesca è stata scardinata e scaraventata sul lato opposto della strada, distruggendo piante, tavolini e infrangendo vetri delle attività vicine, incluso il portone del palazzo De Martino e l’illuminazione esterna di una banca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, guidati dal capitano Greta Gentili, e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza, che avrebbero ripreso un uomo con cappellino e mascherina come presunto responsabile. Non si esclude alcuna pista.