Anteprima24.it - Eboli, bomba carta al bar. Il sindaco: “Fatto grave”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Unmolto– gravissimo“. Sono queste le prime parole deldi, Mario Conte, nel commentare l’esplosione avvenuta dinanzi al Ritz poco dopo la mezzanotte.“Ho parlato con il capitano dei carabinieri che mi ha spiegato che laè stata posizionata all’esterno da un singolo soggetto travisato. Credo e sono quasi certo che si tratti di un episodio isolato, ma ne resta la gravità e quindi dobbiamo alzare la guardia. Ho anche incontrato i gestori del bar e mi hanno assicurato di non aver ricevuto alcuna richiesta. Li ho comunque invitati a riferire qualsiasi cosa alle Forze dell’ordine perché possano chiarire al più presto la vicenda. Dobbiamo stare attenti che non vi siano mai più episodi del genere e che dietro questocriminoso non vi sia altro.