Difesa comune | Per le spese militari servono gli Eurobond

L’Europa che conta si è data appuntamento a Varsavia per gettare le fondamenta di una strategia, in primis sullama, a cascata, anche su altri temi cruciali, come la guerra in Ucraina e il rapporto con gli Stati Uniti. Il formato è nuovo: il Weimar Plus. Ovvero Francia, Germania e Polonia, i membri originali, più Italia, Spagna, Regno Unito e l’Ue. Ieri, ad aprire le danze i ministri degli Esteri, benché sia già allo studio un vertice dei leader. E si può dire, buona la prima. Il padrone di casa, Radoslaw Sikorski, ha infatti annunciato un’intesa "politica" sugliper finanziare laUe. "Si tratta di una scelta positiva che va attuata: vedremo se potremo trasformare la nostra volontà politica in una decisone concreta, dato che servirà la Commissione Europea e l’accordo con tutti gli altri", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.