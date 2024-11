Coppa Davis ko all’esordio per Nadal al suo ultimo torneo La lettera di Federer | Il tuo vecchio amico fa sempre il tifo per te

Leggi su Open.online

Spalla a spalla a bordo campo mentre le lacrime scendevano come una cascata, una mano nell’altra. Così gli appassionati di tennis ricordano Rogere Rafanell’ultima partita ufficiale dello svizzero alla Laver Cup del 2022. Un addio al tennis memorabile, con Novak Djokovic terza leggenda ancora in attività e ai massimi livelli. A distanza di due anni, il mancino di Maiorca è giunto al suodella carriera. Nei quarti di finale di2024 a Malaga, Rafaè sceso ancora una volta in campo nel primo singolare della Spagna contro l’Olanda. «Non ho potuto vincere il punto. Ci ho provato come, non si può controllare il livello che hai», ha detto il maiorchino al termine del match che lo ha visto sconfitto 6-4, 6-4 contro Botic van de Zandschulp, «se fossi il capitano non schiererei me per la prossima partita.