Lanazione.it - Come i beni confiscati alle mafie possono diventare beni al servizio della comunità

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 novembre 2024 –alIl 26 novembre a Terranuova focus sulla Toscana con amministratori, esperti ed associazioni Non si parla mai abbastanza di lotta alla mafia: la criminalità organizzata ha esteso i suoi tentacoli in tutto il territorio del nostro paese, ed è necessario tenere alta l’attenzione per combattere ogni infiltrazione mafiosa in tutti i suoi aspetti. L’attività delle forze dell’ordine è dura e costante; e per le istituzioni locali uno dei risultati più interessanti di questo impegno riguarda il sequestro deiche leacquistano ed utilizzano per i loro scopi e per riciclare il denaro., in particolare quelli immobiliari, cheessere messi a disposizioneed avere un utilizzo sociale importante ed educativo.