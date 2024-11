Lanazione.it - Chiude il bar Morini. San Jacopo si spegne: la piazza senza caffè

Sanda ieri non ha più il suo bar. Lo Spazioè stato chiuso per morosità. Dopo il primo fine settimana targato "Città del Natale" insi sono presentati ufficiale giudiziario e polizia municipale per consegnare il procedimento di sfratto. Il locale adesso torna nella disponibilità della famiglia proprietaria. Si spengono le luci là dove gli aretini ricordano da sempre un bar. Prima il bar "Commercio" della famiglia Scortecci e poi il "Cristallo", aperto negli anni ’60 da Otello Bindi lì dove adesso sorge il colosso spagnolo, Zara, poi passato alla famiglia Venuta. Il Cristallo, proprio a fianco dello storico negozio, chiuso a metà degli anni 2000. Per anni luogo per eccellenza delle liste di nozze e complementi d’arredo di lusso, che si estendeva fino ai locali che attualmente ospitano la DeutscheBank.