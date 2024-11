Udine20.it - Carmen Consoli in concerto: 13 novembre 2025 a Udine

Cantante, cantautrice, polistrumentista, conosciuta da tutti come la “Cantantessa”,è stata la prima donna a vincere la Targa Tenco ed è una delle voci più amate dell’intera scena musicale nazionale. È stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, la prima donna investita del ruolo di Maestro Concertatore per la Notte della Taranta, nonché l’unica italiana ad aver partecipato in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley e una delle poche artiste italiane affermatesi anche oltre i confini nazionali. Dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, Volevo fare la rockstar, avvenuta 3 anni fa, la “Cantantessa” si è cimentata in diversi progetti live, che non costituiscono solamente un momento di incontro e scambio con il suo pubblico, ma rappresentano anche un’occasione di sperimentazione e ricerca che contribuisce a definire un suono sempre riconoscibile e profondamente caratterizzante.