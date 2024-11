.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 9^ giornata dei gironi B e C

Pari per Castelfrettese e Montemarciano, vince l’Olimpia Marzocca e accorcia: in vetta al girone B c’è il TriangoloGabella. Occhio all’Ostra, che travolge il Pietralacroce. Deludono Borghetto e Filottranese, sorridono San Biagio, Caselleonese e Sampaolese. Scialbo 0-0 tra Castelbellino e Borgo Minonna. Nel girone C perdono Passatempese e Argignano VALLESINA, 20 novembre– Dal Triangolo delle Bermuda al TriangoloGabella il passo è breve. Marzocca, Montemarciano e Castelferretti sono distanti tra loro rispettivamente 5,5, 12 e 13 km e se si guarda la mappa geografica, unendole con una immaginaria linea si ottiene un triangolo rettangolo che passa proprio in mezzo alla Gabella. In un’area di circa 33 kmq, quasi la metà dello stato di San MarinoMontemarciano, Castelfrettese e Olimpia Marzocca, tornando a noi, stanno lottando per il predominio del girone B didi