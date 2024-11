Anticipazionitv.it - Bufera sul GF: nessuna squalifica per Lorenzo Spolverato

Leggi su Anticipazionitv.it

, concorrente del Grande Fratello, è sempre più al centro delle polemiche. Tra comportamenti discutibili e dichiarazioni sconcertanti, il concorrente ha sollevato un’ondata di indignazione sui social, dove l’hashtag #fuoricontinua a essere in tendenza. Tra accuse di aggressività, affermazioni misogine e gesti che hanno lasciato il pubblico senza parole, il percorso disembra essere sempre più controverso. Nella puntata del 19 novembre, Alfonso Signorini ha affrontato brevemente il tema, invitandoa “darsi una regolata”. Ma per molti spettatori, gli interventi sono tardivi e insufficienti. È davvero giusto che certi comportamenti passino inosservati nel contesto del reality?Dichiarazioni scioccanti e comportamenti fuori controllosi è distinto per atteggiamenti che hanno sollevato forti critiche.