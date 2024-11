Brunetta Cnel | AIutiamo i bambini coinvolti nelle guerre

Leggi su Ildenaro.it

“Il 20 novembre 1989 l’Assemblea delle Nazioni Unite, adottava la Convenzione dei diritti dell’infanzia e della adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, con 196 paesi firmatari. A 35 anni di distanza in un mondo sconvolto dalle, dove inon vengono risparmiati dalle bombe e dalle azioni militari, dobbiamo prendere spunto da questa Giornata per chiedere ai governi e alla società civile di ascoltare il loro grido di aiuto”. Lo ha affermato in una nota il presidente delRenato, in occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale dell’infanzia e della adolescenza. “Non possiamo permetterci di radere al suolo intere generazioni che hanno diritto di vivere e non di scomparire – ha aggiunto -. Il dialogo molto complesso che si sta tentando per portare la pace nella guerra russo-ucraina, in Medioriente e negli oltre 100 scenari di guerra nel mondo, non può prescindere dall’ ascolto di bambine e, di ragazze e ragazzi.